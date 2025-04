Tmw - Pressing per Beukema, ma c'è un grande problema: il Bologna spara alto

Il difensore del Bologna Sam Beukema, che sarà prossimo avversario in campionato degli azzurri con il suo Bologna, è uno dei primi obiettivi del Napoli per la difesa, come si legge da Tmw. Arrivato in Serie A due estati fa, è stata solo una delle tante intuizioni già azzeccate dall'uomo mercato Sartori.

Il problema per il Napoli per arrivare a Beukema si chiama però valutazione. Il Bologna infatti per il classe '98 di nazionalità olandese chiede non meno di 30 milioni di euro, conscio della qualità espressa dal calciatore e delle sue attitudini, anche mentali, che ben si adattano alla realtà di una grande squadra. Per capire che tipo di lavoro di valorizzazione è stato fatto sul suo conto, basti pensare che il Bologna ha pagato Beukema 'appena' 8 milioni di euro nell'estate 2023, per strappare il 26enne all'AZ. Oggi vale almeno quattro volte tanto.