TN - Ancelotti cambia lo staff medico, De Nicola non rinnova il contratto: i motivi della separazione

Eccellenza della medicina sportiva, Alfonso De Nicola ha rappresentato per 15 anni una fonte di invidia per gli altri club. Il medico sociale del Napoli in passato ha avuto diverse tentazioni: Roma, Inter e non solo volevano strapparlo al Napoli e metterlo a capo del proprio staff. Non se n'è mai fatto nulla, malgrado tante voci che puntualmente in estate continuavano a susseguirsi, e il dottore è sempre rimasto in azzurro, chiaramente mantenendo le collaborazioni extra-calcistiche e aprendo anche recentemente una clinica sperimentale. Ma, forse anche per quest'ultimo aspetto, qualcosa è cambiato. I rumors sono già tornati quest'estate, ma stavolta ci sono conferme. Il contratto di De Nicola scadrà il prossimo 30 giugno e De Laurentiis non ha intenzione di rinnovarglielo.

MOTIVI. Alla base della decisione presa dalla società partenopea, stando a quanto raccolto da Tuttonapoli.net, alcuni dissidi con Carlo Ancelotti e il suo staff tecnico. L'allenatore di Reggiolo, infatti, non ha condiviso qualcuna delle scelte prese quest'anno dal dottore (su tutte il caso-Ospina), ma la ragione principale che ha indotto il club ha cambiare scenario rispetto agli scorsi anni è un'altra. Ancelotti vorrebbe un medico sociale più presente, vicino alla squadra, pronto a suggerire la strada migliore in infermeria in ogni momento. La scelta di De Nicola di dedicarsi ad un centro sperimentale, proprio a partire da quest'anno, va controcorrente rispetto alle volontà del suo club, di conseguenza s'è convenuto sul fatto di non rinnovargli il contratto e, magari, tenerlo presente come consulente esterno. La cosa certa, comunque, è che il Napoli cambierà il capo del suo staff medico: De Nicola, mai come stavolta, è a pochi giorni dall'addio.