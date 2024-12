Tocca a Neres-Lukaku-Kvara? Un inedito quasi assoluto: come sono andati i precedenti

vedi letture

Neres a destra, nella sua posizione preferita; Lukaku come centravanti; Kvaratskhelia a sinistra: ecco come dovrebbe schierarsi il Napoli contro il Venezia, stando a quanto raccontato dall'edizione odierna del Corriere dello Sport. Un trio mai visto prima, una prima assoluta che trasforma la curiosità in realtà. Fino ad oggi, Neres, Lukaku e Kvara hanno condiviso il campo solo nei minuti finali delle sfide contro Parma e Lazio al Maradona: 21 minuti (più 11 di recupero) nella prima occasione e 16 minuti (più 5 di recupero) nella seconda. In totale, poco meno di un tempo, con risultati alterni: vittoria in rimonta contro il Parma, grazie a un gol di Lukaku e a un assist di Neres per Anguissa, e una sconfitta contro la Lazio.

Finora, le esibizioni di questo tridente dall’inizio sono state condizionate dalle scelte tattiche di Conte, che ha spesso puntato su Politano come pedina chiave e considerato Neres e Kvara alternativi per il ruolo di esterno sinistro. A conferma di ciò, i due hanno condiviso il campo per appena 37 minuti complessivi, distribuiti in tre spezzoni contro Bologna, Parma e Lazio. E ora, però, potrebbe essere arrivato il momento di vedere questa inedita combinazione dal primo minuto.