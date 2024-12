Ufficiale Torino-Napoli, le formazioni: nessuna sorpresa, Kvara titolare

vedi letture

Sono ufficiali le formazioni di Torino-Napoli, match delle 15 valido per la 14ª giornata di Serie A. Nessuna sorpresa per Antonio Conte che conferma il modulo e gli uomini che hanno battuto la Roma nell’ultimo turno. In porta Meret, davanti a lui la difesa a quattro è composta da Di Lorenzo e Olivera sulle fasce, Rrahmani e l’ex Torino Buongiorno al centro. In mediana Lobokta al centro, ai lati dello slovacco Anguissa e McTominay. In attacco Politano e Kvaratskhelia ai lati di Lukaku.

TORINO (3-5-2): Milinkovic-Savic; Walukiewicz, Coco, Masina; Pedersen, Ricci, Linetty, Gineitis, Vojvoda; Adams, Sanabria. All. Vanoli.

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Kvaratskhelia. All. Conte.