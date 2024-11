Torino su Simeone: il Cds svela il motivo per cui è incedibile

Il Cholito piace al Torino, ma il Napoli non lo cede. Giovanni Simeone non è in vendita. A gennaio non si muove. Non ci sono margini per l’addio. Lo ha scritto il Corriere dello Sport oggi in edicola: "I dirigenti granata avevano individuato in lui l’attaccante perfetto per rinforzare il reparto, esperto e di sicuro affidamento, ma Conte è stato chiaro. Simeone resterà a Napoli: è lui a completare la batteria di centravanti. Una pedina preziosa per far rifiatare Lukaku. Il suo alter ego con caratteristiche uniche. Rappresenta una valida alternativa al belga".