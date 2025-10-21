Live

Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN

Tra poco Conte in conferenza stampa: segui la diretta testuale su TN
Oggi alle 23:25In primo piano
di Antonio Noto
premi F5 da pc o aggiorna da app per seguire il live

premi F5 da pc o aggiorna da app per seguire il live

Al termine del match perso 6-2 contro il PSV, il tecnico del Napoli Antonio Conte interverrà nella sala conferenze dal Philips Stadion di Eindhoven per rispondere alle domande della stampa. Su Tuttonapoli.net, come di consueto, la diretta testuale della conferenza stampa.