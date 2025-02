Troppi infortuni? No, il Napoli è da podio: terzo posto in Serie A

vedi letture

Dopo l'ultimo infortunio muscolare, quello di Frank Anguissa, è aumentata la preoccupazione in casa Napoli. Troppi infortuni, si legge, ma in realtà il Corriere dello Sport in uno speciale focus ha stilato la classifica delle squadre con più infortuni in corso e si scopre che la squadra di Conte è terzultima per infortuni, quindi è sul podio delle squadre con meno giocatori ko per problemi fisici. L'ultimo è stato proprio il centrocampista camerunense.

"Dati alla mano quello di Anguissa è il quattordicesimo infortunio stagionale del Napoli. L’ottavo di carattere muscolare: meno della metà di quelli registrati da Inter e Atalanta. Considerando una tabella che include sia i problemi di carattere muscolare sia gli infortuni traumatici, il Napoli occupa il terzo posto. Ovvero: è il terzo club di questa speciale classifica che tiene conto del minor numero di infortunati. Scorrendo la lista, davanti ci sono soltanto il Cagliari con 8 infortuni complessivi e il Lecce con 13. Alle spalle degli azzurri tutti gli altri: dai 16 di Udinese e Venezia, ai 18 della Fiorentina, i 21 della Roma, i 29 della Lazio, i 30 della Juventus, i 31 dell’Inter, i 32 del Bologna e i 34 dell’Atalanta".