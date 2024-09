Tutti pazzi per McTominay: un amore immediato, ricambiato dal bacio alla maglia

In primo piano

Oggi alle 08:00

È una mania, ovunque ti giri si parla di lui. Di quello scozzese alto, biondo e pure bravo, anzi bravissimo. Lo scrive quest'oggi il Corriere dello Sport per raccontare di Scott McTominay, diventato in poco tempo un nuovo idolo dei tifosi partenopei. Quanto fatto vedere dall’ex Manchester United in appena tre presenze scarse è piaciuto tanto. Certo, sii sapeva e si poteva immaginare, ma vederlo all’opera è stata tutta un’altra cosa.

Col Palermo è arrivato anche il suo primo gol, appena dopo il suo ingresso. In gol su assist di Lukaku, la corsa verso la bandierina e poi, dopo l'abbraccio dei compagni, il bacio sulla maglia, gesto che dalle parti di Fuorigrotta non si vedeva da un bel po’, dai tempi di Mertens e Insigne, due che al Napoli erano e sono visceralmente legati. Forse un gesto prematuro - si legge -, forse no: travolto dall’amore di una piazza che l’ha accolto a braccia aperte, McTominay s’è sentito di fare così, nonostante una vita passata allo United. Un amore immediato che ha già riempito i social dei tifosi del Napoli.