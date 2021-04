Tutti sullo stesso piano e in ottime condizioni: le scelte difficili a cui è chiamato Gattuso nell'abbondanza

L'emergenza infortuni di qualche mese fa è ormai solo un ricordo. Il Napoli a pieno organico viaggia a grandissimo ritmo e Rino Gattuso col Cagliari potrà rilanciare Kostas Manolas, che dopo il turno di squalifica si riprenderà il posto in coppia con Kalidou Koulibaly, ma anche Fabian Ruiz che ha smaltito un leggero acciacco e affiancherà Diego Demme, nonostante l'ottima prova di Bakayoko a Torino. Scelte che però diventano sempre più difficili per Gattuso che in alcuni ruoli ha giocatori praticamente sullo stesso piano e tutti in ottime condizioni fisiche.

E' il caso dell'attacco. Nonostante tanti subentri, Victor Osimhen viaggia ad un gol ogni 95' dopo il rientro dall'ultimo infortunio, ma il gol e l'ottima prova di Torino non gli garantiscono il posto da titolare e stavolta potrebbe spuntarla Dries Mertens nell'ottica semplicemente dell'alternanza. Stesso discorso a destra con Matteo Politano, decisamente in stato di grazia, ma Hirving Lozano - trascinatore degli azzurri per oltre un girone ed in tanti momenti difficili - non è titolare da inizio mese e potrebbe toccare finalmente a lui. In ogni caso, un'abbondanza che pesa tantissimo: chi resterà fuori potrà risultare decisivo a gara iniziata, come già accaduto nell'ultimo periodo.