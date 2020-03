Tutto confermato dalla Spagna: la sfida col Barcellona si giocherà senza tifosi

11.07 - Arrivato puntuale anche l'annuncio ufficiale: lo ha comunicato il Barcellona sui proprio canali social ufficiali.

La notizia era nell'aria, a breve sarà ufficiale, ma la conferma diretta arriva dalla Spagna: Barcellona-Napoli, ritorno degli ottavi di finale di Champions League, in programma mercoledì 18 marzo al Camp Nou, si giocherà a porte chiuse. E' quanto deciso a seguito dell'importante riunione di questa mattina presso la sede del Dipartimento di Salute della Catalogna alla quale hanno partecipato diversi rappresentanti dello sport e della politica spagnola. Proprio il governo ha spinto per questa scelta che il club blaugrana ha accettato. Una decisione inevitabile in questi giorni di emergenza e panico per il Coronavirus. L'Italia è paese a rischio, ma anche in Spagna la situazione sta peggiorando. Così, anche al Camp Nou si giocherà senza tifosi. In attesa dell'annuncio ufficiale.