Tuttosport: ADL chiude a Icardi ma può essere una strategia, sviò la strada anche con Manolas...

«Non incontrerò Wanda Nara l’ho incontrata 3 anni fa e non ho nessuna intenzione di vederla di nuovo, anche perché Icardi non rientra nelle necessità attuali del Napoli. Quando lo chiesi era un altro momento storico, dopo l’infortunio di Milik volevamo trovare un sostituto». Così ieri Aurelio De Laurentiis a radio Kiss Kiss Napoli ha chiuso alla trattativa per Mauro Icardi. Almeno così pare. L’edizione odierna di Tuttosport si pone il quesito: “Saranno concetti veri oppure frutto della circostanza?”.

IL PRECEDENTE MANOLAS - Il quotidiano ricorda: “Va ricordato che il patron azzurro fece intendere che Manolas non fosse un rinforzo idoneo al Napoli”. «Manolas ha dei problemi caratteriali. Giuntoli dovrà chiarire con lui questa situazione per tutelare lo spogliatoio», le parole del patron ricordate dal quotidiano torinese che ipotizza: “Non è detto che le frasi su Icardi e Wanda Nara non siano il frutto di una strategia”.