Tuttosport - Contatti costanti Giuntoli-Wanda: la strategia azzurra per prendere Icardi con 50 mln

Resta sempre calda la pista che porta a Mauro Icardi, con i contatti telefonici che il ds Giuntoli intrattiene frequentemente con la moglie-agente Wanda Nara. Lo scrive sulle colonne di Tuttosport oggi in edicola il giornalista Raffaele Auriemma. L’argentino vorrebbe restare all’Inter, il club nerazzurro ha ribadito a più riprese che è fuori dai piani. Anche Juventus e Roma sono sul calciatore “anche se i bianconeri hanno in primis la necessità di cedere Higuain e Kean, mentre il ds giallorosso Petrachi vorrebbe inserire nella trattativa il cartellino di Dzeko”, si legge sul qutidiano. “Il Napoli - scrive ancora Tuttosport - resta alla finestra per capire quando lanciare l’assalto con un’offerta da 50 milioni di euro che l’Inter, prima o poi, sarà costretta ad accettare”.