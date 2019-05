Tuttosport - Di Lorenzo primo acquisto del nuovo Napoli: accelerata per la chiusura, le cifre

Sarà Giovanni Di Lorenzo il primo acquisto per la stagione 2019-20 del Napoli. Ad annunciarlo è l’edizione odierna di Tuttosport secondo cui da domani si stringerà con l’Empoli per concludere l’affare: contrattazione chiusa a 10 milioni. Il ds azzurro Cristiano Giuntoli accelererà la chiusura della trattativa anche perché è a conoscenza del pressing di Roma, Inter e Siviglia sull’Empoli per avere il terzino destro che potrebbe prendere il posto di Elseid Hysaj, ormai con la valigia in mano, sull'out di destra a formare la coppia di terzini con Kevin Malcuit.