Tuttosport - Duello Napoli-Juventus per James Rodriguez: i dettagli

È sfida tra Juventus e Napoli per James Rodriguez. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Il 27enne di proprietà del Real Madrid, di ritorno da due anni di prestito al Bayern Monaco non dovrebbe rientrare nei piani dei Blancos per la prossima stagione. Il club tedesco non ha voluto mettere sul piatto i 35 milioni necessari all’acquisti definitivo e quindi ora il centrocampista offensivo colombiano potrebbe essere sul mercato. Il Real - si legge sul quotidiano torinese - punta a incassare una cifra intorno ai 70 milioni per la sua cessione.

LA JUVENTUS - Tuttosport spiega che la Juventus ha messo gli occhi sull’ex Bayern perché a caccia di “gente di qualità a centrocampo”. Oltretutto il club bianconero punta sull’intesa tra il colombiano e Cristiano Ronaldo che al Real Madrid si sono trovati molto bene, in particolare nella prima stagione quella 2014-15 (29 partite e 13 gol per il colombiano).

IL NAPOLI - Anche il Napoli, però, ha il suo asso nella manica. In quell’annata, infatti, sulla panchina madridista c’era l’attuale allenatore azzurro: Carlo Ancelotti. Stando al quotidiano torinese, il tecnico vorrebbe ritrovare il colombiano, portandolo a Napoli.