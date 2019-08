Tuttosport - Icardi ha deciso: 'no' al Napoli, spiraglio solo per la Juve. Per ora resta all'Inter

Niente Napoli per Mauro Icardi. Stando a quanto riferito dall'edizione odierna di Tuttosport, infatti, l'attaccante argentino corre dritto verso la permanenza all'Inter. Forzata, certamente, perché la posizione di Antonio Conte e dell'intera società nerazzurra non cambia: Mauro non giocherà, ciononostante non muta la sua idea, né quella di sua moglie e agente Wanda Nara. Il Napoli ci ha provato, ma dall'ex numero nove (e nuovo numero sette) è arrivato l'ennesimo 'no', così com'era stato prima per la Roma.

BATTAGLIA LEGALE? - Se dovesse restare davvero all'Inter, Icardi potrebbe cominciare anche una battaglia legale. Sullo sfondo, infatti, ci sono appigli come l'articolo 15 e 17, ma per ora - si legge - Mauro non ci pensa perché ha ancora una piccola speranza di finire alla Juventus. Resterà all'Inter quattro mesi senza giocare, ma uno spiraglio per i bianconeri lo tiene sempre, unica squadra al momento in cui andrebbe.