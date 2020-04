Tuttosport - La Juve insiste: vuole Milik e non Icardi per un semplice motivo

La Juventus insiste, non si ferma, avanza nella corte ad Arek Milik. L'attaccante polacco è il vero obiettivo del club bianconero per rinforzare l'attacco. L'edizione odierna del quotidiano Tuttosport fa sapere che il club bianconero preferisce l'ex Ajax a Icardi per motivi tattici, ritenendolo più adatto ad affiancare Cristiano Ronaldo rispetto a Icardi. L'argentino, inoltre, ha costi elevati, soprattutto di ingaggio. Ovviamente non sarà facile convincere il Napoli a cederlo: anche senza rinnovo, la società chiederà una cifra importante e difficilmente accetterà contropartite.