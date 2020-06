Tuttosport - Milik verso la panchina forzata: ha già rifiutato più volte il rinnovo

Il destino di Arkadiusz Milik sembra segnato: via da Napoli nel corso della prossima sessione di calciomercato. E' quanto raccontato da Tuttosport, secondo cui l'attaccante polacco avrebbe più volte comunicato al club l'intenzione di non rinnovare il suo contratto, attualmente in scadenza nel 2021, quindi praticamente tra un anno.

Per questo - scrive Raffaele Auriemma sul quotidiano piemontese - per lui si va verso una panchina forzata. Gli sarà preferito Dries Mertens, come spesso è capitato tra l'altro in questi anni in azzurro. Poi a fine stagione sarà venduto al miglior offerente e difficilmente in Italia (dove la Juventus resta fortemente interessata), si legge.