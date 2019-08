Tuttosport - Oggi si chiude per Llorente: ok al biennale, lunedì le firme sul contratto

Dalla settimana prossima il Napoli potrebbe contare anche su Fernando Llorente, alternativa a Milik di grande esperienza e fisicità. A riferirlo è l’edizione odierna di Tuttosport. Sulle colonne del quotidiano torinese, Raffaele Auriemma spiega come oggi Cristiano Giuntoli chiuderà l’accordo con i due agenti di Llorente, il fratello Chus e l’intermediario Frank Trimboli, per un biennale con opzione del terzo anno a favore del Napoli, al costo di 2,5 milioni a stagione, più bonus e la commissione da pagare ai due intermediari. Lunedì la firma sull’accordo e Llorente potrà subito aggregarsi alla squadra di Carlo Ancelotti, per provare ad essere in campo da ex sabato 31 allo Stadium contro la Juventus.