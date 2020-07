Tuttosport - Osimhen può cambiare agente: ADL si cautela con una nuova punta

Victor Osimhen non ha ancora detto sì al Napoli e lo scenario che si legge su Tuttosport ha del clamoroso. L'attaccante nigeriano si fida solo del fratello maggiore che gli avrebbe consigliato di non affrettare la scelta. Il quotidiano spiega che esiste un agente che in questo momento sta lavorando nell'ombra che potrebbe diventare il nuovo riferimento della punta classe '98, con la possibilità di ottenere tra poco offerte migliori, anche più alte da un punto di vista economico. Gli agenti attuali di Osimhen lo sanno e stanno forzando la mano col ragazzo. Il Napoli si è cautelato con un altro nome: il 24enne Alexander Sorloth del Crystal Palace.