UFFICIALE - ADL saluta Mertens: "Lo ringrazio, ma anche lui ne ha fatto solo questione di vil denaro..."

Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha ufficialmente salutato Dries Mertens, lanciandogli anche una stoccatina

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Aurelio De Laurentiis, nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, ha ufficialmente salutato Dries Mertens, lanciandogli anche una stoccatina: "Mertens si è proposto per un altro anno, perché sa di avere 35 anni e poi deve ritirarsi. Se anche lui ne fa una questione solo di vil denaro allora io poi devo rifiutare. Se io dovessi pagare una cifra sproporzionata a Mertens, mancherebbe nel budget previsionale del prossimo campionato quanto serve per prendere dei calciatori più giovani".

Lo salutiamo? "Sì, io gli ho offerto 4,5 milioni lordi e lui ha rifiutato. Allora io l'ho ringraziato, a lui, al figlio Ciro, alla moglie, per tutto quello ci ha trasferito in questi anni con tutti gli straordinari gol realizzati. Ma noi non possiamo andare contro la nostra capacità, devo comprare dei calciatori giovani che rappresentino il Napoli per le prossime stagioni. Quando noi abbiamo cambiato tutti i giocatori, prendendo i giovani Mertens e Koulibaly, tra gli altri, il tifoso era dubbioso. Anche all'arrivo di Cavani il tifoso storceva il naso. Ma com'è che siamo così bravi e tutti diventano campioni straordinari? Sarà l'aria di Napoli".