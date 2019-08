UFFICIALE - Champions, il calendario del Napoli: esordio in casa col Liverpool, si chiude al San Paolo contro il Genk

E' stato diramato pochi istanti fa il calendario della fase a gironi di Champions League. Esordio casalingo per il Napoli che il 17 settembre ospiterà per la prima il Liverpool di Klopp! Gli azzurri saranno impegnti poi in due trasferte consecutive contro Genk e Salisburgo, per poi ritrovare gli austriaci nuovamente in casa, seguiti dai reds in trasferta e la chiusura contro il Genk al San Paolo. Di seguito il calendario:



Martedi 17 settembre - Napoli-Liverpool (ore 21)

Mercoledì 2 ottobre - Genk-Napoli (ore 18.55)

Mercoledì 23 ottobre - Salisburgo-Napoli (ore 21)

Martedì 5 novembre - Napoli-Salisburgo (ore 21)

Mercoledì 27 novembre - Liverpool-Napoli (ore 21)

Martedì 10 dicembre - Napoli-Genk (ore 18.55)