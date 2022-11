UFFICIALE - Che tegola per Atalanta-Napoli: Kvaratskhelia salta la trasferta per lombalgia acuta!

L'ala georgiana salterà per questa ragione la trasferta di Bergamo. Contro l'Atalanta, dunque, Kvara non sarà disponibile.

Brutte, bruttissime notizie per Luciano Spalletti e tutti i tifosi del Napoli. Khvicha Kvaratskhelia è costretto ai box a causa di una lombalgia acuta. Ad annunciarlo è il Napoli stesso nel consueto report da Castel Volturno, specificando che l'ala georgiana salterà per questa ragione la trasferta di Bergamo. Contro l'Atalanta, dunque, Kvara non sarà disponibile.