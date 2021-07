UFFICIALE - Demme, infortunio al ginocchio destro: domani esami strumentali

Brutte notizie per Luciano Spalletti dopo appena un quarto d'ora di Napoli-Pro Vercelli. Diego Demme, dopo un durissimo fallo di Comi, è uscito dal campo senza riuscire a mettere il piede a terra, portato via in spalla dallo staff medico. Il Napoli, tramite un tweet, ha aggiornato circa il problema dell'ex Lipsia: "Diego Demme è stato sostituito per infortunio al ginocchio destro. Il calciatore, domani mattina, si sottoporrà ad accertamenti strumentali".

🏥 Diego Demme è stato sostituito per infortunio al ginocchio destro.

Il calciatore, domani mattina, si sottoporrà ad accertamenti strumentali.