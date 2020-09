UFFICIALE - I convocati di Gattuso per il Parma: out Malcuit, Younes, Llorente e Ounas

Il Napoli è già partito per Parma, dove domani ad ora di pranzo comincerà il suo campionato in trasferta al Tardini. Rino Gattuso ha diramato la lista dei convocati per la sfida, da cui ha escluso Malcuit, Younes, Llorente, Ounas, Palmiero, Tutino, Prezioso e Ciciretti. Di seguito l'elenco completo.

I convocati: Meret, Ospina, Contini, Di Lorenzo, Ghoulam, Hysaj, Koulibaly, Luperto, Maksimovic, Manolas, Rrahmani, Mario Rui, Demme, Elmas, Lobotka, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne, Lozano, Mertens, Osimhen, Petagna, Politano.