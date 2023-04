UFFICIALE - I convocati di Spalletti per il Milan: out Osimhen, l’elenco completo

Di seguito i convocati di Luciano Spalletti per Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Di seguito i convocati di Luciano Spalletti per Milan-Napoli, match valido per l’andata dei quarti di finale di Champions League in programma domani alle ore 21 a San Siro. Victor Osimhen non rientra nell’elenco dei convocati. La sua assenza si aggiunge a quella di Giovanni Simeone, ai box dopo l’infortunio rimediato a Lecce. Di seguito l'elenco completo.

Portieri: Gollini, Idasiak, Meret

Difensori: Bereszynski, Di Lorenzo, Mario Rui, Kim, Ostigard, Juan Jesus, Olivera, Rrahmani

Centrocampisti: Anguissa, Elmas, Gaetano, Lobotka, Ndombele, Zielinski

Attaccanti: Kvaratskhelia, Lozano, Politano, Raspadori.