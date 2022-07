UFFICIALE - SSC Napoli, i 29 convocati per Dimaro: ci sono Koulibaly, Politano e i nuovi acquisti

Arrivano i convocati della SSC Napoli in vista del ritiro di Dimaro. Ad annunciarlo è il sito ufficiale del club

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Arrivano i convocati della SSC Napoli in vista del ritiro di Dimaro. Ad annunciarlo è il sito ufficiale del club: "Nel pomeriggio la squadra partirà per Dimaro dove nella mattinata di domani effettuerà la prima sessione di allenamento. Questa la lista dei 29 azzurri convocati per la prima fase di ritiro pre campionato. Naturalmente il gruppo dei Nazionali si aggregherà nei giorni successivi.

Portieri: Contini, Idiasak, Marfella, Meret.

Difensori: Costanzo, Di Lorenzo, Juan Jesus, Koulibaly, Mario Rui, Olivera, Rrahmani, Zanoli, Zedadka.

Centrocampisti: Anguissa, Demme, Elmas, Fabiàn, Folorunsho, Gaetano, Lobotka, Zielinski.

Attaccanti: Ambrosino, Kvaratskhelia, Lozano, Ounas, Osimhen, Petagna, Politano, Zerbin.