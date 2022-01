UFFICIALE - Il Toronto annuncia Insigne! Contratto quadriennale valevole dal 1° luglio: i dettagli

Dal prossimo 1° luglio, quando il contratto con il Napoli sarà ufficialmente scaduto, Lorenzo Insigne sarà un nuovo calciatore del Toronto FC. Ad annunciarlo è il club canadese con un video pubblicato su Twitter, in cui vengono mostrate tutto il clamore mediatico degli ultimi giorni per quest'operazione.

Numero e contratto.

L'esterno di Frattamaggiore, stando alle immagini, indosserà il numero 24 anche in MLS e non la '10' come si era vociferato. Nel comunicato, invece, viene svelata la durata del contratto firmato dal classe '91: un quadriennale che avrà valenza da luglio in avanti. Il tesseramento è fatto, dalla prossima stagione Insigne non giocherà più al Napoli.