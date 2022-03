UFFICIALE - Insigne ha lavorato in gruppo: è disponibile per il Verona

L’attaccante azzurro sarà quindi disponibile per la gara di domani contro il Verona

Lorenzo Insigne ha svolto l’intera seduta in gruppo. Lo ha comunicato il Napoli sul suo sito ufficiale. Il capitano ha dunque recuperato dopo aver svolto ieri lavoro personalizzato in campo in via preventiva. L’attaccante azzurro sarà quindi disponibile per la gara di domani contro il Verona. (Qui il report odierno completo).