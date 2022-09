UFFICIALE - Kvaratskhelia, subito un riconoscimento: vince il premio AIC di calciatore del mese

Khvicha Kvaratskhelia si aggiudica il premio AIC come miglior calciatore del mese di agosto

Khvicha Kvaratskhelia si aggiudica il premio AIC come miglior calciatore del mese di agosto. L’esterno georgiano ha avuto immediatamente un grande impatto nel Napoli guadagnandosi subito questo premio.

Questo il comunicato pubblicato sul sito ufficiale dell'AIC: “Nelle sue prime partite in Serie A, Khvicha Kvaratskhelia ha messo in mostra tutto il suo repertorio, fatto di dribbling stretti e conduzioni palla al piede potenti e veloci, che valorizza negli ultimi venti metri di campo andando al cross, o al tiro, con entrambi i piedi. Ha segnato finora tre gol: uno di testa, uno di destro da fuori area e uno di sinistro; ha realizzato un assist con un filtrante per Zielinski.

Più in generale, ogni volta che ha avuto la palla tra i piedi ha provato a fare qualcosa di importante. Ha mostrato anche i propri limiti, quando è stato marcato con grande aggressività da Dodo, nella partita con la Fiorentina, e quando gli spazi in cui era andato infilarsi erano troppo stretti per passarci con la palla.

Ma il suo impatto sulla Serie A è stato innegabilmente positivo, al punto che i suoi colleghi iscritti all’AIC lo hanno votato come Giocatore del Mese delle tre giornate giocate interamente ad agosto (la votazione è stata fatta prima della partita con il Lecce), con il 67% delle preferenze rispetto a Sergej Milinkovic-Savic (autore di una partita fenomenale con l’Inter), Kalulu (anche lui in grande forma) e un’altra bella sorpresa del campionato, Nemanja Radonjic (che ha già fatto dimenticare Brekalo ai tifosi del Toro).

Khvicha Kvaratskhelia ha solo 21 anni ed è normale che debba ancora abituarsi al campionato italiano - sempre molto veloce a prendere le misure ai giocatori offensivi. La doppietta con il Monza è già oggi una di quelle partite da riguardare per ricordare le sue potenzialità. Un gol di destro da fuori area, con tiro preciso e morbido sul secondo palo, e uno di sinistro dopo un dribbling stretto al limite dell’area.

Ma anche con i cross sta mostrando grande qualità, come nella partita con la Fiorentina, la più difficile per lui, in cui comunque ha approfittato di poco spazio per mettere la palla in testa a Lozano a pochi passi dalla porta. Questo è solo l’inizio per un giocatore giovane con un grande potenziale, confermato dai gol e dagli assist ma anche dall’apprezzamento degli altri calciatori che hanno già scelto di premiarlo”.