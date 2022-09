UFFICIALE - Lozano ancora out: anche questa mattina non si è allenato, salta la Champions?

E' probabile a questo punto che il calciatore sia costretto a saltare la sfida di mercoledì in Champions contro i Glasgow Rangers

Anche questa mattina Hirving Lozano non si è allenato. Ecco quanto riferito dal report odierno del Napoli: "Lozano non si è allenato per sindrome para influenzale". Per lo stesso motivo, il messicano aveva saltato l'allenamento di ieri mattina. E' probabile a questo punto che il calciatore sia costretto a saltare la sfida di mercoledì in Champions contro i Glasgow Rangers.