UFFICIALE - Meret, solo palestra e terapie: il portiere ha un doppio problema fisico

Doppio problema fisico per Alex Meret. Il portierino azzurro, scivolato alle spalle di Ospina nelle gerarchie del Napoli, non si è allenato con il gruppo a causa di un fastidio dopo una contusione. A riferirlo è la SSC Napoli nel suo bolletino medico: "Alex Meret oggi ha svolto lavoro differenziato in palestra e terapie. Il portiere presenta i postumi di un trauma contusivo con edema intraspongioso intorno alla cresta iliaca sinistra, oltre a manifestare esiti distrattivi di lieve grado a carico dei muscoli obliqui".