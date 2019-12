UFFICIALE - Napoli-Parma si gioca! Fischio d'inizio alle 18:30

Dopo gli ultimi sopralluoghi la decisione è arrivata: Napoli-Parma si gioca alle 18:30. Trenta minuti di slittamento per garantire la messa in sicurezza del San Paolo, impianto in cui sono al lavoro tutte le istituzioni per ripulire i settori dai danni causati dal maltempo e dai cupolini della copertura che sono divelti. La notizia, come raccolto da Tuttonapoli, è ufficiale e sarà confermata anche dai comunicati ufficiali che saranno diramati nei prossimi minuti.