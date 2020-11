UFFICIALE - Nazionali da incubo, anche Rrahmani positivo al Covid: la nota della SSC Napoli

Altre brutte notizie per il Napoli della nazionali. Non solo Elseid Hysaj, attualmente in isolamento in Albania, anche Amir Rrahmani ha contratto il Covid-19 durante gli impegni con il Kosovo. Rientrato in Italia, il difensore classe '94 è risultato positivo all'ultimo tampone eseguito in mattinata ed è subito andato in isolamento a casa propria.

IL COMUNICATO - Ad annunciarlo è la SSC Napoli tramite un comunicato ufficiale diramato attraverso Twitter: "In seguito al tampone effettuato questa mattina, al rientro dalla propria Nazionale, è emersa la positività al Covid-19 di Amir Rrahmani. Il calciatore, mai entrato in contatto con il gruppo squadra, osserverà il periodo di isolamento presso il proprio domicilio".