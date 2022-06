UFFICIALE - Serie A, anticipi e posticipi fino al 5° turno: il Napoli debutta a Ferragosto alle 18:30!

Stesso orario al secondo turno col Monza, all'esordio in casa, di domenica. Di seguito il calendario completo

La Serie A ha reso noti anticipi e posticipi dalla prima giornata di campionato fino alla quinta. Per il Napoli il debutto sul campo dell'Hellas Verona è fissato per il 15 agosto, il giorno di Ferragosto, alle ore 18:30. Stesso orario al secondo turno col Monza, all'esordio in casa, di domenica. Di seguito il calendario completo per quel che riguarda i primi cinque impegni degli azzurri.

Verona-Napoli, 15 agosto: ore 18:30

Napoli-Monza, 21 agosto: ore 18:30

Fiorentina-Napoli, 28 agosto: ore 20:45

Napoli-Lecce, 31 agosto: ore 20:45

Lazio-Napoli, 3 settembre: ore 20:45

IL CALENDARIO COMPLETO

Prima giornata

Sabato 13 agosto alle 18:30 Milan-Udinese

Sabato 13 agosto alle 18:30 Sampdoria-Atalanta

Sabato 13 agosto alle 20:45 Monza-Torino

Sabato 13 agosto alle 20:45 Lecce-Inter

Domenica 14 agosto alle 18:30 Fiorentina-Cremonese

Domenica 14 agosto alle 18:30 Lazio-Bologna

Domenica 14 agosto alle 20:45 Spezia-Empoli

Domenica 14 agosto alle 20:45 Salernitana-Roma

Lunedì 15 agosto alle 18:30 Verona-Napoli

Lunedì 15 agosto alle 20:45 Juventus-Sassuolo

Seconda giornata

Sabato 20 agosto alle 18:30 Udinese-Salernitana

Sabato 20 agosto alle 18:30 Torino-Lazio

Sabato 20 agosto alle 20.45 Inter-Spezia

Sabato 20 agosto alle 20.45 Sassuolo-Lecce

Domenica 21 agosto alle 18.30 Empoli-Fiorentina

Domenica 21 agosto alle 18.30 Napoli-Monza

Domenica 21 agosto alle 20.45 Bologna-Verona

Domenica 21 agosto alle 20.45 Atalanta-Milan

Lunedì 22 agosto alle 18.30 Roma-Cremonese

Lunedì 22 agosto alle 18.30 Sampdoria-Juventus

Terza giornata

Venerdì 26 agosto alle 18:30 Monza-Udinese

Venerdì 26 agosto alle 18:30 Lazio-Inter

Sabato 27 agosto alle 18:30 Cremonese-Torino

Sabato 27 agosto alle 18:30 Juventus-Roma

Sabato 27 agosto alle 20.45 Milan-Bologna

Sabato 27 agosto alle 20.45 Spezia-Sassuolo

Domenica 28 agosto alle 18:30 Verona-Atalanta

Domenica 28 agosto alle 18:30 Salernitana-Salernitana

Domenica 28 agosto alle 20.45 Lecce-Empoli

Domenica 28 agosto alle 20.45 Fiorentina-Napoli

Quarta giornata

Martedì 30 agosto alle 18.30 Sassuolo-Milan

Martedì 30 agosto alle 20.45 Roma-Monza

Martedì 30 agosto alle 20.45 Inter-Cremonese

Mercoledì 31 agosto ore 18.30 Sampdoria-Lazio

Mercoledì 31 agosto ore 18.30 Udinese-Fiorentina

Mercoledì 31 agosto ore 18.30 Empoli-Verona

Mercoledì 31 agosto ore 20.45 Juventus-Spezia

Mercoledì 31 agosto ore 20.45 Napoli-Lecce

Giovedì 1° settembre alle 20.45 Atalanta-Torino

Giovedì 1° settembre alle 20.45 Bologna-Salernitana

Quinta giornata

Sabato 3 settembre alle 15 Fiorentina-Juventus

Sabato 3 settembre alle 18 Milan-Inter

Sabato 3 settembre alle 20.45 Lazio-Napoli

Domenica 4 settembre alle 12.30 Cremonese-Sassuolo

Domenica 4 settembre alle 15 Spezia-Bologna

Domenica 4 settembre alle 18 Verona-Sampdoria

Domenica 4 settembre alle 20.45 Udinese-Roma

Lunedì 5 settembre alle 18.30 Monza-Atalanta

Lunedì 5 settembre alle 18.30 Salernitana-Empoli

Lunedì 5 settembre alle 20.45 Torino-Lecce