UFFICIALE - Spalletti recupera Insigne per la Salernitana! Intera seduta in gruppo per il capitano

Bella, ottima notizia per Luciano Spalletti in vista della sfida di domenica contro la Salernitana: Lorenzo Insigne è recuperato per il derby. Come comunicato dal club azzurro nel consueto report dell'allenamento, il capitano ha svolto l'intera seduta in gruppo e, a tre giorni dalla partita, se non ci saranno sorprese andrà quantomeno in panchina domenica.