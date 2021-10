UFFICIALE - Spalletti squalificato e multato per l'espulsione di Roma: "Espressioni irrispettose all'arbitro"

Sarà un turno infrasettimanale senza quattro allenatori in panchina tra le "sette sorelle" della nostra Serie A. Dopo le espulsioni di ieri il giudice sportivo ha infatti squalificato per una giornata Jose Mourinho, Luciano Spalletti, Simone Inzaghi e Gian Piero Gasperini. Per i tecnico di Atalanta e Napoli sono state comminate anche due ammende da 5000 euro. Di seguito il comunicato del Giudice Sportivo:

"SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMONIZIONE (PRIMA SANZIONE) ED AMMENDA DI € 5.000,00

GASPERINI Gian Piero (Atalanta): per avere, al 46° del secondo tempo, all'atto del provvedimento di ammonizione rivolto agli Ufficiali di gara espressioni irriguardose; infrazione rilevata dal Quarto Ufficiale.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA ED AMMENDA DI € 5.000,00

SPALLETTI Luciano (Napoli): per avere, al termine della gara, sul terreno di giuoco, assumendo un atteggiamento ironico, rivolto al Direttore di gara espressioni irrispettose.

SQUALIFICA PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA

DOS SANTOS MOURINHO José (Roma): doppia ammonizione".