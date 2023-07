UFFICIALE - SSCNapoli, lascia anche Formisano. ADL: "Grazie per questi 17 anni"

Lascia il Napoli quest'oggi anche Alessandro Formisano, head of operations e storico dirigente della rinascita del club

Non solo il direttore sportivo Cristiano Giuntoli. Lascia il Napoli quest'oggi anche Alessandro Formisano, head of operations e storico dirigente della rinascita del club di Aurelio De Laurentiis che l'hs salutato con un tweet: "Alessandro Formisano ha deciso di lasciare il Napoli per affrontare nuove sfide. A lui va il nostro ringraziamento per i suoi 17 anni di lavoro nella SSCN. Aurelio De Laurentiis".