ULTIM’ORA - Dall’Argentina fanno sognare Napoli: offerta ufficiale per Dybala!

Il Napoli sembra fare sul serio per Paulo Dybala. Dall'Argentina riferiscono di una prima offerta ufficiale per l'ex Juve. Cesare Luis Merlo, giornalista di TyC Sport, scrive su Twitter: "Il Napoli ha fatto un'offerta formale per Dybala e appare come una concorrente della Roma. Non ci sono contatti con l'Inter da più di un mese. Mentre si allena a Torino, l'idea è che entro fine mese definisca il suo nuovo club".