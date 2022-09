ULTIM'ORA L'Equipe - Navas resta al PSG nonostante un accordo col Napoli! Perché l'affare è saltato

Nonostante l'ex Real Madrid fosse d'accordo col club azzurro, l'affare non si farà perché non c'è stata intesa sulla buonuscita.

TuttoNapoli.net

© foto di Federico Titone

Niente Keylor Navas per il Napoli. Arriva la conferma de L'Equipe, che annuncia la permanenza del portiere costaricano al Paris Saint-Germain "almeno fino al prossimo mercato invernale". Nonostante l'ex Real Madrid fosse d'accordo col club azzurro, l'affare non si farà perché non c'è stata intesa sulla buonuscita. Navas resterà dunque alla corte di Galtier e sarà il vice-Donnarumma.