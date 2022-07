ULTIM'ORA Sky - Contatti per Neto del Barcellona: sondaggio concreto del Napoli

Il Napoli è sempre alla ricerca di un portiere da affiancare ad Alex Meret.

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Il Napoli è sempre alla ricerca di un portiere da affiancare ad Alex Meret. In queste ore salgono, secondo Sky Sport, le quotazioni del portiere del Barcellona Neto, ormai fuori dal progetto del club blaugrana. Le ultime le riferisce su Twitter l'esperto di mercato Gianluca Di Marzio: "Come vice Meret contatti per Neto, ex Juve e Fiorentina: fatto un sondaggio concreto". Il sito Gianlucadimarzio.com riferisce che per il portiere brasiliano il Napoli deve battere la concorrenza del Fulham, allenato da Marco Silva, che già voleva Neto al Watford.