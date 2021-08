ULTIM'ORA Sky - Incontro in corso con agente Meret: si punta al rinnovo di contratto

Il Napoli continua a lavorare ancora sui rinnovi ed è al lavoro per prolungare anche il contratto di Alex Meret. Come riferito da Sky Sport, è in corso un incontro tra il Napoli e l’agente di Meret, Federico Pastorello. Il contratto del portiere classe ’97 che è in scadenza a giugno 2023. L’obiettivo del Napoli è rinnovare la durata del contratto e trovare l’intesa per il rinnovo