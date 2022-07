ULTIM'ORA Sportitalia - Il Napoli sorpassa la Roma per Solbakken: ADL vuole chiudere subito

Il Napoli ha sorpassato la Roma per Ola Solbakken, attaccante norvegese classe '98 del Bodø/Glimt, tra le rivelazioni dell'ultima Conference League

Notizia dell'ultima ora diffusa dal giornalista Michele Criscitiello di Sportitalia. Il Napoli ha sorpassato la Roma per Ola Solbakken, attaccante norvegese classe '98 del Bodø/Glimt, tra le rivelazioni dell'ultima Conference League. Aurelio De Laurentiis sarebbe pronto a chiudere subito per il giocatore che è in scadenza di contratto a dicembre 2022.