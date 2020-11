ULTIM'ORA - Osimhen ko! Esce in barella per un problema al polso in Nigeria-Sierra Leone: la situazione

Brutte notizie per il Napoli. Victor Osimhen, al minuto 74 di Nigeria-Sierra Leone, match valevole per le qualificazioni alla prossima Coppa d'Africa in cui il centravanti nigeriano era riuscito anche ad andare a segno, è stato sostituito a causa di un infortunio al polso. L'ex Lille ha lasciato il campo in barella. La partita è ancora in corso.

Osimhen down, he has been been taken off the pitch as he appears to have hurt his wrist. NGA 4-2 SLE #SoarSuperEagles #Team9jaStrong