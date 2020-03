ULTIM'ORA Sky - Incontro positivo ADL-Mertens: parti vicinissime all'accordo

"Incontro molto positivo Napoli-Mertens per il rinnovo del contratto: parti adesso davvero vicine". E' quanto riferisce Gianluca Di Marzio, esperto di mercato di Sky Sport, in merito all'incontro terminato da poco tra Aurelio De Laurentiis e Dries Mertens che s'è svolto all'Hotel Vesuvio: "L'incontro tra le parti, cominciato a pranzo e terminato a metà pomeriggio, è stato molto utile anche per un chiarimento atteso da tempo, quello legato alle multe che tanto fecero arrabbiare i giocatori, tra cui proprio l'attaccante".