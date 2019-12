ULTIM'ORA Sky - Lobotka vuole Napoli, pronta la prima offerta al Celta: cifre e dettagli

Dopo le offerte al Verona per Amrabat e Rrahmani, il club azzurro si muove anche per Lobotka, centrocampista slovacco del Celta Vigo, già seguito in passato. Il classe '94 è il primo obiettivo in quella zona del campo, viste le difficoltà per arrivare all'ex Sampdoria Torreira, oggi all'Arsenal. Secondo quanto riferito da Sky Sport, il Napoli ha pronta la prima offerta da presentare al Celta Vigo: 15 milioni più bonus, per un totale di circa 20mln. La richiesta del club spagnolo è di 25 milioni, nonostante la cluasola rescissoria fissata a 50 milioni, ed al giocatore sarà offerto un contratto quadriennale o quinquennale da 2 milioni stagione. Il connazionale dell'ex capitano azzurro Marek Hamsik ha già chiesto informazioni sulla città ed è pronto a trasferirsi in caso di intesa tra club. Il Napoli ha già avviato i contatti con gli agenti del giocatore. Nei prossimi giorni potrebbe essere presentata l'offerta ufficiale.