ULTIM'ORA - Tv Luna: nulla da fare per Manolas, non scenderà in campo

Nulla da fare, Kostas Manolas non scenderà in campo questa sera a Salisburgo. L'ultimo aggiornamento arriva da Carlo Alvino, giornalista di Tv Luna, che ha comunicato la bandiera bianca alzata dal difensore greco che non ha dato l'ok dopo la botta subita nell'ultimo match col Verona. A questo punto Luperto titolare con Koulibaly e zero cambi difensivi per Ancelotti alle prese con l'ennesima emergenza infortuni.