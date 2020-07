Un altro Hamsik non esiste e il Napoli se n'è accorto

Certo la città è stupenda e le tentazioni non mancano, ma se c'è un problema che il Napoli deve risolvere, e lo sta facendo sul mercato, è la pigrizia in zona gol. Il Napoli segna troppo poco: appena 58 reti in campionato, è la settima squadra italiana, ha fatto più gol anche il Sassuolo (64) che, come l'Atalanta, ha tre giocatori in doppia cifra tra i marcatori: Caputo (19), Berardi (13) e Boga (11). Per i nerazzurri Zapata (18), Muriel (18) e Ilicic (15). Il Napoli appena uno: è Milik a 11. Mertens, in Serie A, è fermo a 9. Anche Cagliari e Samp ne hanno almeno due: Joao Pedro (18) e Simeone (11), Quagliarella (11) e Gabbiadini (11). Sono i dati a far riflettere, sono freddi e hanno delle ragioni, intanto esistono e da quelli si ripartirà per migliorare.

SI SEGNA POCO - Il Napoli conta appena tre giocatori che hanno superato la doppia cifra stagionale: Mertens a 16, Milik a 14, Insigne a 11. Sono gli unici tre calciatori ad averla superata anche lo scorso anno. E sono pochi. Perché mancano i gol dei centrocampisti: un altro Hamsik (auguri) non esiste. Fabian è fermo a 3, Zielinski e Allan a 2, appena uno per Elmas e Demme. I primi due sono potenzialmente top-player, hanno in dote almeno dieci reti a testa, ma segnano poco perché osano poco. Questione di caratteristiche e forse personalità. Vedremo in futuro. Manca anche il supporto degli esterni: detto di Insigne, sono pochi i 4 gol di Callejon (identico score lo scorso anno), così come i 5 di Lozano, che ha diverse attenuanti.

IL MERCATO - Per questo motivo il Napoli ha affidato al mercato che verrà la propria crescita: tutto su Osimhen, per cominciare, sperando si riveli un crack alla Cavani, un goleador che a Napoli manca dai tempi di Higuain, e poi caccia ad almeno un esterno prolifico, come Boga (11 quest'anno) oppure Under della Roma, che quest'anno ha giocato poco ma è un'ala che vede la porta, almeno in teoria. Ma qui servono i numeri.