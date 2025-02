Una buona notizia: David Neres accelera, può rientrare prima della sosta

Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe rivedersi in campo il 16 marzo

David Neres mette il Venezia nel mirino: il recupero del brasiliano procede secondo le previsioni. Secondo quanto scrive l'edizione odierna del Corriere dello Sport, il brasiliano potrebbe rivedersi in campo il 16 marzo, prima della sosta del campionato: "Fuori sin dal giorno successivo alla partita con l’Udinese al Maradona, ha già saltato Lazio e Como, mancherà con Inter e Fiorentina e proverà a tornare a disposizione per la sfida contro il Venezia in programma il 16 marzo in trasferta.

Dopo l’infortunio di Neres, e con Okafor indietro dal punto di vista della condizione atletica, Conte è stato costretto a cambiare modulo e ad archiviare il 4-3-3 della svolta. L’assenza di David, raffinato rifinitore con qualche gol in carnet, è stata pesantissima sia tatticamente sia dal punto di vista della produzione offensiva".