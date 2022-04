Una media gol pazzesca e l'intesa naturale: Osimhen ci spera

Dopo le vittorie di Inter e Milan il Napoli per continuare a coltivare il proprio sogno non ha alternativa alla vittoria.

Una media gol pazzesca e l'intesa quasi naturale. Quando giocano insieme Victor Osimhen e Dries Mertens segnano un gol ogni 28,3 minuti, trovando sempre la possibilità di trarre giovamento l'uno dall'altro. Per la sfida alla Roma Luciano Spalletti sta valutando la possibilità di schierarli dal primo minuto, soluzione che sicuramente farebbe felice l'attaccante nigeriano.

La qualità di Dries Mertens è una doppia garanzia per Osimhen: di rifornimenti, ma anche di un maggiore controllo da parte degli avversari che devono necessariamente onorare le 145 reti segnate in azzurro dal belga. Arrivati a questo bivio scudetto, a cui lo stesso tecnico ha fatto più volte riferimento, bisogna avere coraggio: fare la storia o essere dimenticati. E per fare la storia devi essere disposto a rischiare un pochino più di prima, a fare cose che prima mai avevi fatto.

Dopo le vittorie di Inter e Milan il Napoli per continuare a coltivare il proprio sogno non ha alternativa alla vittoria. In questo rush finale Osimhen e Mertens possono essere quella novità da lanciare nella mischia, la nuova formula che può dare ulteriore ossigeno al sogno azzurro. Con le giuste dosi, ma senza preclusioni, Spalletti potrà fare affidamento a questo duo che può diventare esplosivo.