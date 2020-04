Una pandemia, Ancelotti silurato, la rivolta nello spogliatoio: Lozano, che altro?

(di Arturo Minervini) - What else? Se lo chiedeva nello spot divenuto iconico un tenebroso George Clooney dopo aver preparato il suo caffè home-made. Già, cos’altro? Se lo starà chiedendo, magari gustandosi un caffè fatto con la tipica macchinetta del caffè napoletana, anche Hirving Lozano. Arrivato con aspettative che si sono frantumante dinanzi ad una realtà molto più complessa di quanto avesse immaginato, complicata da una serie incredibile di eventi sfortunati/drammatici/imprevedibili.

Come il destino si sia divertito ad accarezzare e poi bastonare il messicano, disegnando una parabola discendente che mai avrebbe pronosticato, è emblematico della fugacità di un tempo così bizzarro. Chiaro, nessun dramma e niente di paragonabile alle vere difficoltà vissute dal milioni di persone in questo momento complicatissimo, ma qui si parla di calcio e nel contesto bisogna pur rimanerci.

Nella sua prima annata in maglia Napoli, Hirving le ha viste davvero tutte. Ha provato sulla pelle eventi di portata ‘storica’ nel calcio e non. Si inizia con la notte del 5 novembre, punto di non ritorno di una stagione segnata da cattive stelle. La serata del grande rifiuto, di quell’ammutinamento che nella storia del calcio non aveva precedenti. Ed era solo l’inizio…

Accade, poco dopo come conseguenza inevitabile di quella stessa notte, che il Napoli siluri Carlo Ancelotti. Sì, Carlo Ancelotti. Uno dei calciatori e degli allenatori più vincenti di tutti i tempi, messo alla porta il 9 dicembre come fosse uno qualunque. Lo stesso tecnico che aveva caldeggiato l’acquisto di Lozano, che aveva insistito nel metterlo in campo anche a fronte di prestazioni non sempre convincenti. Un’altra botta dura da assorbire per un ragazzo che vedeva spazzate via le poche certezze che aveva.

Ed infine venne la pandemia. Per non farsi mancare proprio nulla, in una stagione segnata da un percorso astrale più sfortunato di Fantozzi in ‘Ho vinto alla lotteria di Capodanno’, ecco l’evento peggiore. Che cambia le sorti della vita di chiunque nel mondo: il Coronavirus che si abbatte sulle certezze di chiunque e sgretola quelle (calcistiche) di Lozano già ridotte al lumicino. Insomma, qualcuno potrà anche non credere alla superstizione, ma qui siamo di fronte ad un caso che farebbe convertire alla materia anche il più razionale e freddo esaminatore del caso.